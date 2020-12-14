Лидерами роста текущей недели в РФ будут акции металлургов, банков и нефтегазового сектора - Альфа-банк

Благодаря высоким ценам на нефть ралли на российском рынке акций продолжится, лидерами роста будут акции металлургических, горнодобывающих компаний, банков и нефтегазового сектора, отмечается в обзоре Альфа-банка.

Эксперт банка Джон Волш напоминает, что в ближайшие дни пройдут последние в этом году заседания центральных банков - так, во вторник и в среду пройдет заседание ФРС, в пятницу ЦБ проведет свое последнее в этом году заседание по ключевой процентной ставке. Коллегия выборщиков США проведет голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия по выборам американского лидера - как ожидается, члены коллегии выборщиков официально подтвердят кандидатуру Джозефа Байдена на посту нового президента США, что поддержит мировые рынки акций после нескольких недель неопределенности.

"Разрешение на использование вакцины компании Pfizer улучшает отношение инвесторов к рискованным активам. Британский фунт укрепился после того как Великобритании и ЕС удалось договорится о продлении сроков по переговорам относительно Brexit - это должно поддержать пострадавшие европейские рынки, которые отставали от мировых аналогов в последние недели из-за тупика в котором снова оказались переговоры по Brexit. Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 г., и Дональд Трамп должен подписать его в течение 10 дней; теперь проект поступает на подписание к президенту США Дональду Трампу, который ранее грозил применить против него право вето. Напомним, что законопроект содержит санкции против "Северного потока-2", что, впрочем, уже учтено рынком", - указывает Волш.

Российский рынок акций открыл новую неделю на оптимистической ноте, и эксперт Альфа-банка ожидает, что ралли, начавшееся в конце октября, продолжится на фоне высоких цен на нефть и металлы. В лидерах роста на этой неделе опять будут акции металлургических ("Северсталь", НЛМК, Evraz, MMK, "РусАл"), горнодобывающих компаний ("АЛРОСА"), нефтегазовых компаний ("Газпром", "Новатэк", "Лукойл", "Роснефть", "Татнефть") и банков. Сильный курс рубля позитивно влияет на компании, ориентированные на внутренний рынок, в том числе на ритейлеров ("Магнит", X5 Retail Group). Акции компаний технологического сектора, вероятно, будут испытывать давление на фоне проблем в законодательном поле сектора.

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