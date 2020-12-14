Акции AbbVie, Amcor, Cardinal Health и Kimberly-Clark Corp. могут обеспечить привлекательную дивдоходность в 2021г - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции американских компаний AbbVie, Amcor, Cardinal Health и Kimberly-Clark Corp., которые могут обеспечить привлекательную дивдоходность в 2021г, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.

"Экономика США вышла из рецессии. Начали восстанавливаться доходы американских корпораций, большинство которых пострадало от пандемии коронавируса. Неопределенность сохраняется, хотя вакцина может улучшить ситуацию. В неоднозначной экономической ситуации стоит обратить внимание на более стабильные бумаги, чем классические "истории роста". Такими являются многие дивидендные акции. Мы рассказываем о корпорациях США, которые могут увеличить выплаты в следующем году. Оценивая акции, мы принимаем во внимание риски, связанные с неопределенностью в экономике и финансовой устойчивостью корпораций", - пишет Холоденко.

Как отмечает эксперт, в индексе S&P 500 всего 328 компаний, которые могут увеличить выплаты в следующем году. Аналитики BCS Express сузили выборку до "дивидендных аристократов" (это компании, увеличивавшие выплаты не менее 25 лет подряд) и получили список из 65 акций. Далее аналитики инвесткомпании выбрали 16 компаний, которые, по их расчетам, в этом году могут увеличить дивиденды не менее чем на 3,5%. Из них убрали компании, по которым ожидается снижение прибыли на акцию в ближайшие 5 лет (отрицательная среднегодовая динамика).

Оставшиеся 9 компаний эксперты оценили по критерию уровня выплат из чистой прибыли и основным мультипликаторам, выбрав в итоге четыре бумаги с дивдоходностью от 3,6% до 4,9% годовых, на которые, по их мнению, стоит обратить внимание: AbbVie, Amcor, Cardinal Health и Kimberly-Clar. Все акции, кроме Amcor PLC, торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

AbbVie: дивидендная доходность - 4,9% годовых. Биофармацевтическая компания c капитализацией $188 млрд. Согласно прогнозу Refinitiv, на ближайшую пятилетку предполагается 11% прирост прибыли на акцию среднем в год. "Рисками являются растущая конкуренция и возможность неблагоприятных результатов испытаний новых препаратов, а также высокая долговая нагрузка - показатель Чистый долг/ EBITDA равен 4,8. Однако кредитный рейтинг компании - инвестиционный, на три ступени выше спекулятивных значений, по версии агентства S&P. Это позволит предприятию рефинансировать задолженность в случае необходимости", - отмечает Холоденко.

Amcor PLC: дивидендная доходность - 4,1% годовых. "Международная упаковочная компания со штаб-квартирой в Австралии. Увеличивала дивиденды 25 лет подряд. В 2019 г. Amcor объединилась с Bemis, которая активно присутствует на американском рынке товаров для упаковки.Стратегия Amcor до 2025 г. предполагает переход на "зеленые" технологии упаковки, соответствующие глобальным тенденциям защиты экологии. Прогноз Refinitiv предполагает 11%-е увеличение прибыли на акцию в ближайшие 12 месяцев и рост EPS на 5,6% среднем в год в ближайшую пятилетку", - указывает эксперт инвесткомпании.

Cardinal Health: дивидендная доходность - 3,6% годовых. Американская компания, занимающаяся дистрибуцией фармацевтических и медицинских товаров, включая аптечные сети. Увеличивала выплаты 35 лет подряд. "Пандемия коронавируса ударила по медицинским услугам, предоставляемым Cardinal Health. При этом фармацевтический сегмент выдержал удар. Прогноз Refinitiv предполагает 6%-е увеличение прибыли на акцию в ближайшие 12 месяцев и рост EPS на 11,2% среднем в год в ближайшую пятилетку", - подчеркивает Холоденко.

Kimberly-Clark: дивидендная доходность - 3,1% годовых. Одна из лидирующих компаний в сфере производства продуктов личной и профессиональной гигиены. Kimberly-Clark выплачивает дивиденды на протяжении 86 лет, увеличивала выплаты 48 лет подряд. "Компания испытывает серьезную конкуренцию со стороны Procter&Gamble. В целом ее бизнес достаточно устойчив к смене ситуации в экономике, так KBM производит товары первой необходимости, спрос на которые слабо эластичен по доходам. Прогноз Refinitiv предполагает 6%-е увеличение EPS среднем в год в ближайшую пятилетку", - пишет эксперт BCS Express.

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