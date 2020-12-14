Вероятность снижения котировок акций D.R. Horton и Lennar высока - BCS Express

Вероятность снижения котировок акций D.R. Horton Inc. и Lennar Corp., с технической точки зрения, высока, считает аналитик по международным рынкам BCS Express Оксана Холоденко.

"Базовый прогноз предполагает рост экономики, а значит, и рынка недвижимости США весной-летом следующего года. Согласно прогнозу Refinitiv, перспективы роста прибыли на акцию в ближайшую пятилетку выше у D.R. Horton: 15,8% против 11,4% среднем в год. Мультипликаторы в целом немного ниже также у D.R. Horton. Дисконт бумаг к среднему таргету аналитиков одинаковый - около 20%. С технической точки зрения, по обеим бумагам высока вероятность снижения - локальный потенциал падения около 4-6%", - пишет Холоденко в комментарии.

При этом эксперт отмечает, что данное мнение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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