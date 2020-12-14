Рубль на текущей неделе, скорее всего, укрепится до 70-71 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль на текущей неделе, скорее всего, укрепится до 70-71 руб./$1, отмечается в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

Эксперт ждёт движения курса к уровню поддержки в диапазоне 70-71 руб./$1, где рекомендует формировать долгосрочную позицию с возвратом в диапазон 75-76 руб./$1.

"Несмотря на весь оптимизм вокруг вакцины от COVID-19 и роста цен на нефть, сохраняются геополитические риски, - указывает Баженов. - В эту субботу на встрече Совета национальной безопасности обсуждали вмешательство российских хакеров во внутреннюю электронную переписку сотрудников министерств торговли и финансов США. Кроме этого, на прошлой неделе власти США ввели санкции против Кадырова и его окружения, а также приняли проект военного бюджета с санкциями против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"".

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