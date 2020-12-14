Котировки акций Татнефти имеют шансы на рост к уровню 600 руб. - "Велес Капитал"

Котировки обыкновенных акций "Татнефти" в целом имеют шансы на рост к уровню 600 рублей, говорится в комментарии "инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Обыкновенные акции "Татнефти" после консолидации в первой половине декабря пытаются выйти из "боковика" и поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (510,50 руб.). Последнее указывает на неплохие шансы движения бумаг как минимум в район 531 руб. (верхняя полоса Боллинджера), а далее - к пику ноября в 541 руб. В целом до преодоления поддержки 485 руб. среднесрочные перспективы акций остаются благоприятными, а при способности удержаться выше 541 руб. перед ними откроется дорога к повышению в район 600 руб." - считает аналитик Елена Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.