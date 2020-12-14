Рынок акций РФ сохранит позитивную динамику до конца торгов в понедельник - "Фридом Финанс"

Российский рынок акций, скорее всего, сохранит позитивную динамику до конца торгов в понедельник, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Можно прогнозировать продолжение умеренно позитивной динамики, ограниченной техническими факторами, до конца торгов в понедельник. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи - диапазон 3215-3310 пунктов", - отмечает он в комментарии инвесткомпании.

Также эксперт отмечает, что в аутсайдерах текущих торгов находятся бумаги золотодобытчиков, которые при этом торгуются выше минимумов последних недель. Поводом для снижения служит консолидация цен на драгметаллы, указывает Осин.

Бумаги ретейлеров демонстрируют неоднородную динамику, констатирует аналитик инвесткомпании.

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