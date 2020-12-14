"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $47,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $47,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $41,7, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: $40,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После сертификации и начала массового вакцинирования вакциной от Pfizer-BionTech в США высока вероятность, что компании достанется еще несколько крупных контрактов от правительств третьих стран, которые ждали этого события. На общем позитиве рынка мы ожидаем некоторого количества притока спекулятивных денег в акции компании. Впрочем, на наш взгляд, большого экономического эффекта от продажи вакцины для баланса компании не будет", - пишут эксперты "Финама".

С технической точки зрения, отмечают аналитики, актив торгуется в среднесрочном боковом тренде, пробивая локальное сопротивление. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе и открытии позиции на 13,03% от портфеля, риск по нему составит 0,5%", - указывают они.

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