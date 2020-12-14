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14 декабря 2020 года 14:27
Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в I квартале 2021г - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в I квартале 2021г при усилении фундаментальных факторов, в частности, сезонном увеличении счета текущих операций, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". "Курс доллара на волне общего позитива в валютах развивающихся стран опустился ниже 73 руб./$. Сейчас внешний фон остается умеренно благоприятным, хотя риски проволочек в согласовании программы фискальной поддержки в США увеличиваются. На этом фоне мы ожидаем, что рубль задержится в диапазоне 73-73,5 руб./$1 и может укрепиться до 72 руб./$1 в первом квартале при усилении фундаментальных факторов, в частности, сезонном увеличении счета текущих операций", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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