Котировки золота останутся в диапазоне $1828-1846/унц. на текущей неделе - Sberbank CIB

Котировки золота на текущей неделе, вероятно, продолжат торги в диапазоне $1828-1846 за тройскую унцию, считают аналитики Sberbank CIB.

Золото по-прежнему находится под давлением из-за позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, что сокращает премию в цене жёлтого металла как защитного актива, отмечают эксперты Sberbank CIB. При этом, указывают они, инвесторы продолжают пристально следить за прогрессом в переговорах по фискальному пакету мер поддержки в США и по торговому соглашению между Великобританией и ЕС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.