Главные события недели - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут заседания ФРС США в среду и Банка России в пятницу (Федрезерв может объявить о дополнительных стимулирующих мерах, а Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений).

14 декабря:

- Коллегия выборщиков проголосует на выборах президента США:

- Ежемесячный отчёт ОПЕК по рынку нефти.

15 декабря:

- Ежемесячный обзор нефтяного рынка от МЭА;

- Данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям в КНР за ноябрь;

- Статистика по промышленному производству в США и России за ноябрь.

16 декабря:

- Решение ФРС США по денежно-кредитной политике;

- Предварительные индексы PMI за декабрь для США, еврозоны, Японии, Австралии, Великобритании.

17 декабря:

- Заседания центробанков Англии, Швейцарии, Норвегии, Чехии, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Мексики по денежно-кредитной политике;

- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассмотрит запрос Moderna Inc. на одобрение вакцины от коронавируса;

- Ежегодная пресс-конференция президента России;

- Данные по закладкам новых домов в США в ноябре.

18 декабря:

- Заседания ЦБ РФ и Банка Японии по денежно-кредитной политике;

- Данные по розничным продажам и уровню безработицы в России за ноябрь;

- Индекс экономических ожиданий Германии от IFO за декабрь.

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