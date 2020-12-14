Потенциал укрепления рубля в 2021г может не реализоваться полностью даже при высоких ценах на нефть - Райффайзенбанк

Если бы средняя цена нефти осталась на текущем уровне в течение 2021г, то справедливый курс рубля составлял бы 71 руб./$1, отмечается в комментарии Райффайзенбанка. Однако реализации этого сценария мешают дефицит валютной ликвидности в банковском секторе и большой вывоз капитала частным сектором, полагает аналитик банка Денис Порывай.

Как отмечает эксперт, с середины ноября произошло существенное ( на 16%, до $50/барр. Brent) восстановление цен на нефть (по его оценкам, ожидания массовой вакцинации могут формировать порядка 20% цены нефти), которое частично транслировалось в укрепление рубля (на 5%, до 73 руб./$1).

"Согласно нашим оценкам, если бы средняя цена нефти осталась на текущем уровне в следующие 12М, то справедливый курс рубля составлял бы 71 руб./$1, то есть при таких предположениях присутствует даже некоторый потенциал для его укрепления (особенно принимая во внимание приближение 1 кв., для которого в целом характерен сезонно более крепкий рубль). Однако реализации этого потенциала мешают: 1) дефицит валютной ликвидности в банковском секторе (базисные спреды остаются расширенными); 2) большой вывоз капитала частным сектором ( в ноябре он составил 3,5 млрд долл., а с начала года - 48 млрд долл., +78% г./г.)", - указывает Порывай.

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