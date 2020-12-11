Валютный курс в конце 2021г, скорее всего, составит 72 руб./$1 - ITI Capital

Валютный курс в конце 2021г, скорее всего, составит 72 руб./$1, говорится в аналитическом материале экспертов ITI Capital Сергея Волобоева и Ольги Николаевой.

Рубль укрепился к доллару на 4,6% с начала декабря, уступив по этому показателю лишь валютам Бразилии (6%) и Колумбии (4,7%). Поддержку рублю, по мнению аналитиков инвесткомпании, оказали цены на нефть, которые отыгрывали новые договоренности ОПЕК+, позитивный настрой на основных рынках в ожидании новых пакетов антикризисных мер в США, а также прогресс в одобрении использования различных вакцин.

"Укрепление рубля может действительно поддержать антиинфляционные усилия российских властей, но лишь незначительно и с определенным лагом, - полагают Николаева и Волобоев. - Эксперты Центробанка оценивают эффект переноса на инфляцию от девальвации рубля в пределах 10% (зеркальный эффект от укрепления рубля будет на наш взгляд еще ниже). Полагаться на укрепление рубля в качестве эффективного антиинфляционного средства ЦБ будет трудно из-за дальнейшего вымывания доли импортных товаров (особенно продовольственных) из потребительской корзины в период ослабления рубля, а также сезонных факторов - торговые сети постараются избежать существенного пересмотра розничных цен в сторону понижения в конце года, в период пикового спроса".

Динамика обменного курса в декабре-январе также подвержена сезонным изменениям в состоянии рублевой ликвидности, связанным в первую очередь с неравномерным расходованием бюджетных средства в конце года, а также с продолжительными новогодними праздниками, отмечают эксперты. По их мнению, традиционное ослабление рубля в последней декаде декабря на этот раз может быть компенсировано дальнейшим притоком средств нерезидентов, а также существенно меньшими покупками валюты населением для зарубежных поездок. "С учетом факторов сезонности мы полагаем, что риск некоторого ослабления рубля во второй половине декабря несколько выше, чем шансы на его дальнейшее укрепление", - указывают Николаева и Волобоев.

По мнению аналитиков ITI Capital , устойчивого укрепления рубля стоит ожидать в последней декаде января в результате роста положительного сальдо по текущему счету платежного баланса. В этот раз влияние капитального счета на динамику рубля может оказаться существенно больше, чем текущего счета, в свете вероятного внимания инвесторов к первым шагам новой администрации США, в том числе в плане двусторонних отношений с Россией. Если опасения значительного увеличения санкционного давления США на Россию не оправдаются (на что, по нашему, мнению вполне можно рассчитывать), то динамика рубля в первой половине будущего года сможет в большей степени отразить прогресс по снижению инфляции и связанные с этим снижение ставок и рост вложений нерезидентов в российские активы, считают эксперты.

"Основным внутриполитическим фактором, определяющим курс рубля в третьем квартале будущего года, скорее всего, станут подготовка и проведение парламентских выборов в России в сентябре 2021 г. Традиционные меры по поддержке благосостояния населения накануне выборов могут вполне совпасть с более жесткой внешнеполитической риторикой со стороны Кремля, результатом чего может стать возобновление противостояния России со странами Запада, прежде всего США. В этом случае привычное ослабление рубля в третьем квартале может начаться раньше или оказаться более существенным. В любом случае, наш прогноз по рублю на конец года в базовом сценарии по-прежнему является более оптимистичным для российской валюты, чем текущий консенсус-прогноз (72 руб./$1)", - прогнозируют эксперты ITI Capital.

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