Акции Аэрофлота в 2021г могут продолжить восстановление до уровней начала 2020г - "Русс-Инвест"

Котировки акций "Аэрофлота" в 2021г могут продолжить восстановление до уровней начала текущего года в случае положительного сценария развития ситуации с пандемией и постепенного восстановления экономической активности, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Акции "Аэрофлота" в последние месяцы показывают восстановительный рост. Котировки акций с конца октября выросли более чем на 30%. Столь стремительный рост можно рассматривать как крайне позитивную оценку инвесторами перспектив компании в столь непростое для отрасли время", - указывает эксперт.

Успешное привлечение капитала в рамках первичного размещения в октябре также оказало положительное влияние. Компании удалось привлечь почти 80 млрд. руб. по цене акции в 60 руб., а доля прямого госучастия в компании выросла с 51,17% до 57,34%. При этом количество акций в свободном обращении остается высоким и составляет более 40,6%.

Сейчас бумаги компании торгуются по цене на 20% выше уровня размещения. По мнению Беденкова, отчасти это обусловлено некоторым улучшением операционных показателей после возобновления полетов. Если за 9 мес. 2020г. снижение пассажиропотока составило 50,7% к аналогичному периоду прошлого года, то за 10 мес. падение уменьшилось до 50,3%. Эксперт "Русс-Инвест" полагает, что в 2021г. котировки акций компании могут продолжить восстановление до уровней начала текущего года в случае положительного сценария развития ситуации с пандемией и постепенного восстановления экономической активности.

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