Потенциал роста котировок нефти и природного газа в США больше, чем в Европе - Julius Baer

Julius Baer видит больший потенциал роста котировок нефти и природного газа в США по сравнению с Европой, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера.

"Торги в четверг на энергетических рынках были отмечены всеохватывающим ростом цен, - напоминает Рюкер. - Котировки нефти превысили столь пристально наблюдаемый уровень в 50 долл. США за баррель, европейские цены на природный газ вернулись к предыдущим многомесячным максимумам, и даже цены на уголь поднялись до уровней, которые в последний раз наблюдались в начале 2019 года. Факторы поддержки остаются прежними. Оптимизм улучшает рыночные настроения и укрепляет уверенность в фундаментальных перспективах будущего года".

По мнению эксперта банка, на рынке нефти ограниченные поставки со стороны как сланцевого бизнеса, так и нефтедобывающих стран, стимулируют процесс нормализации. На рынке природного газа скачок цен отражает как обычные похолодания во время зимнего отопительного сезона, так и изменение фундаментальных показателей рынка на фоне сильного роста торговли сланцами и сжиженным природным газом в последние годы. На фоне роста цен на уголь и сезонного всплеска потребления в зимний период спрос на импорт природного газа из Азии выглядит исключительно высоким. Как следствие, рост азиатских цен для привлечения зарубежных поставок означает сильную поддержку европейских цен, поскольку оба рынка конкурируют за одни и те же источники, подчеркивает Рюкер.

"Экспорт природного газа из США вернулся на новый рекордный уровень, что является неожиданно быстрым восстановлением после кризисных минимумов этого лета. В настоящее время в Северной Америке установилась мягкая ранняя зима, и, как только погода нормализуется, этот экспорт должен оказать поддержку росту цен. Мы видим больший потенциал роста цен на нефть и природный газ в США, но меньший потенциал роста цен на газ в Европе", - заключает аналитик Julius Baer.

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