Котировки акций ЛУКОЙЛа, вероятно, попробуют подняться к 5566,5 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут попробовать подняться к 5566,5 руб., но продолжить путь наверх без ралли нефтяных цен будет тяжело, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "ЛУКОЙЛа" после отскока на этой неделе от психологически важного уровня в 5000 руб. не оставляют попыток подняться к ноябрьскому пику в 5400 руб., но ситуация для игроков на повышение становится все более опасной, - пишет Кожухова. - Цены расположены не так далеко от майского пика в 5566,5 руб., у которого долгое время консолидировались, после чего развернулись вниз. В ближайшие дни не исключены попытки подняться к 5566,5 руб., но продолжить путь наверх без ралли нефтяных цен будет тяжело, в том числе ввиду отсечки по дивидендам за 9 месяцев текущего года, намеченной на среду, 16 декабря".

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