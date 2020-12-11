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11 декабря 2020 года 17:11
Бумаги АЛРОСА, Ленты и ММК будут интересны на следующей неделе - BCS Express - BCS Express
По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции "АЛРОСА", "ММК" и GDR "Ленты", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Восстановление рынка алмазов продолжается, и наиболее явное отражение этого процесса можно наблюдать в операционной отчетности "АЛРОСА", отмечает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Очередной отчет по продажам по итогам ноября, опубликованный в четверг, указывает на сильную динамику. В ноябре продажи алмазно-бриллиантовой продукции выросли почти на 36%. Результаты декабря могут быть еще выше за счет сезонного оживления спроса - покупки ювелирных украшений в качестве подарков на Рождество и Новый год. Запасы в гранильном секторе постепенно возвращаются к нормальным уровням, что позволяет смотреть на сектор с оптимизмом, - указывает аналитик. - Финансовые результаты "АЛРОСА" за IV квартал и II полугодие могут порадовать инвесторов, рассчитывающих на дивиденды. В ближайшую неделю позитивные предпосылки могут быть заложены в котировки, что поддержит динамику акций компании". GDR "Ленты" по-прежнему остаются перспективной историей и на следующей неделе могут ускориться, считает Галактионов. Компания по мультипликаторам остается самой дешевой среди публичных ритейлеров на Московской бирже из-за низких темпов роста, отмечает он. В то же время высокий уровень свободного денежного потока открывает перспективы делевереджа и перехода к регулярным дивидендным выплатам. Покупки бумаг компании менеджментом и проведение процедуры редомициляции косвенно указывают на вероятность такого сценария уже в 2021 году, обращает внимание эксперт BCS Express. Ожидается, что новая стратегия развития будет представлена уже в начале 2021 г., а вопрос дивидендов будет рассмотрен позже, когда станут известны итоги 2020 г. "В то время как притоки капитала со стороны западных фондов поддерживали более ликвидные бумаги "Магнита" и X5 Retail Group, расписки "Ленты" остаются в тени, хотя техническая картина все больше располагает к обновлению годовых максимумов. По мере смещения фокуса внимания инвесторов с "голубых фишек" на второй эшелон такой сценарий может реализоваться и принести инвесторам достойную прибыль", - полагает Галактионов. Несмотря на внушительный рост с начала ноября, акции "ММК" до сих пор отстают от бумаг других производителей стали - "Северстали" и "НЛМК", констатирует аналитик BCS Express. "Пока котировки перечисленных эмитентов обновляют максимумы, "ММК" до сих пор остается в 11% от исторической вершины. При этом рыночная конъюнктура складывается в пользу именно этой бумаги, - считает аналитик. - Около 80% поставок "ММК" сосредоточено на внутреннем рынке. По мере восстановления внутренних цен на сталь, которые, как правило, растут с небольшим запаздыванием по отношению к экспортным индикаторам, "ММК" может оказаться ключевым выгодоприобретателем". "На горизонте ближайшей недели акции "ММК" могут отметиться на уровнях выше 50 руб. за бумагу. При позитивном сентименте дальнейший рост к максимумам может пройти безостановочно, но в базовом сценарии все же вероятна небольшая горизонтальная коррекция после достижения круглой отметки", - полагает Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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