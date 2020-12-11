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11 декабря 2020 года 16:28
Импульса для возобновления роста индекса Мосбиржи в пятницу вечером нет - "Алго Капитал"
Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 3230-3270 пунктов, импульса для возобновления его роста в текущий момент не видно, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС к середине торгов в пятницу продемонстрировали сдержанное снижение по отношению к уровням закрытия четверга, констатирует эксперт. "Похоже, что в пятницу он уже не получит импульса для возобновления роста. Но при этом нельзя исключать пятничной вечерней фиксации среднесрочной прибыли в акциях российских компаний", - отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, еще способна оказать публикация предварительной оценки декабрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК). "В целом мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 3230-3270 пунктов. Таким образом, он может завершить день с незначительным приростом или с понижением в пределах 1%", - обращает внимание эксперт "Алго Капитала". При этом аналитик инвесткомпании отмечает, что рублевый индекс Мосбиржи на инерции роста сумел в пятницу обновить свой исторический максимум. "В целом же шестинедельная перекупленность локального рынка акций никуда не делась. Покупка многих бумаг на текущих уровнях уже не выглядит привлекательной. Поэтому риски коррекционного спада индекса Мосбиржи продолжают возрастать. Но его среднесрочный разворот вниз не обязательно должен сформироваться в одночасье", - пишет Манжос. "Пятница пока оказалась небогата на значимые внешние события. Среди последних новостей стоит отметить лишь известие о том, что Евросоюз продлит действующие против РФ санкции на очередные полгода. Речь идет про ограничительные меры, связанные с событиями 2014 года. Попутно обратим внимание на то, что характер новых внешних санкций начал меняться. Теперь они носят точечный характер и не оказывают былого видимого влияния на локальный фондовый рынок", - отмечает эксперт инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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