Индекс S&P 500 в ходе торгов пятницы может снизиться до 3615 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 в ходе торгов пятницы может снизиться до уровня 3615 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - В фокусе внимания решение группы экспертов FDA, которая рекомендовала одобрить вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Впрочем, официальное разрешение на применение этого препарата выдано не было, хотя участники рынка рассчитывали именно на это. Теперь рынок предполагает, что положительное решение будет принято в эти выходные, и затем в течение 24 часов первые 6,4 млн доз будут отправлены в разные штаты. Ожидание получения разрешения на использование вакцины в течение трех месяцев служило главным драйвером роста рынка. В этой связи мы продолжаем придерживаться высказанного накануне предположения о том, что инвесторы продолжат фиксацию позиций, которая приведет к коррекции".

По мнению эксперта, отсутствие дальнейшего прогресса в переговорах о пакете мер помощи экономике США, сохранение напряженных отношений с Китаем и статистика заболеваемости COVID-19 выступают факторами, снижающими аппетит к риску в краткосрочной перспективе. Тревожным сигналом в четверг стала публикация данных о заявках на пособие по безработице. Их число за неделю неожиданно увеличилось до 853 тыс. при прогнозе 725 тыс. Макростатистика была проигнорирована рынком, однако, на взгляд аналитика инвесткомпании, она служит предвестником ухудшения состояния экономики в начале 2021 года из-за повторно введенных некоторыми штатами карантинных ограничений.

Технически S&P 500 склонен к консолидации, но присутствует и риск более глубокой коррекции, полагает эксперт "Фридом Финанс". "Накануне индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне предыдущего исторического максимума 3645 пунктов. По индикатору MACD сформировалась "медвежья" дивергенция, а сам индикатор перешел на отрицательную территорию. Рекомендуем проявить осторожность. Соотношение между риском и доходностью для краткосрочных покупателей выглядит неблагоприятным", - предупреждает Денисламов.

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