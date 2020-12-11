.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Julius Baer прогнозирует снижение цены золота до $1700/унция к концу 2021г
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 декабря 2020 года 15:43
Julius Baer прогнозирует снижение цены золота до $1700/унция к концу 2021г
Julius Baer прогнозирует снижение цены золота до $1700/унция к концу 2021г, говорится в комментарии банка. "После года резких колебаний котировки золота и серебра в последнее время достигли более низкого диапазона, что отражает охлаждение чрезмерно "бычьих" настроений на рынке летом и угасание спроса на защитные активы из-за общего экономического оптимизма, - отмечает эксперт Julius Baer Карстен Менке. - Инвестиции в продукты с физическим обеспечением золотом, которые мы предпочитаем для измерения спроса на безопасные активы, с момента пика в начале ноября зафиксировали отток около 160 тонн. По сравнению с более чем 1000 тонн притока с начала года, этот отток становится все более значительным". Крупная волна продаж, подобная той, которая наблюдалась пару лет назад, все еще выглядит, по мнению Менке, маловероятной, поскольку неопределенность, связанная с коронакризисом, сохраняется. Тем не менее, эксперт ожидает дальнейшего улучшения экономической ситуации в 2021 году отчасти из-за вакцинации, которая должна сказаться на спросе на защитные активы и привести к некоторому снижению котировок золота. "Хотя мы также ожидаем ослабления доллара США в следующем году, этого должно быть недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса на защитные активы", - подчеркивает Менке. Учитывая преобладающую неопределенность и довольно ограниченное снижение цен, эксперт Julius Baer прогнозирует котировки золота на уровне 1850 и 1700 долл. США за унцию через 3 и 12 месяцев соответственно. "Тем временем серебро должно продолжить следовать динамике золота с котировками на уровне 23 и 19 долл. США за унцию соответственно. Если не произойдет серьезного экономического шока, который скажется на спросе на промышленное серебро, и не произойдет возрождения нарратива о печатании денег, который повлияет на рынок серебра в гораздо большей степени, чем на рынок золота, цены вряд ли сильно сместятся от прогнозируемых уровней", - заключает Карстен Менке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
.
11 декабря 2020 года 18:38
Котировки акций "Аэрофлота" в 2021г могут продолжить восстановление до уровней начала текущего года в случае положительного сценария развития ситуации с пандемией и постепенного восстановления экономической активности, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс-Инвест"... читать дальше
.11 декабря 2020 года 17:40
Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут попробовать подняться к 5566,5 руб., но продолжить путь наверх без ралли нефтяных цен будет тяжело, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "ЛУКОЙЛа" после отскока на этой неделе от психологически важного уровня в... читать дальше
.11 декабря 2020 года 17:11
По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции "АЛРОСА", "ММК" и GDR "Ленты", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Восстановление рынка алмазов продолжается, и наиболее явное отражение этого процесса можно наблюдать в операционной отчетности "АЛРОСА",... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:47
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 3200-3265 пунктов, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Несмотря на не слишком благоприятный внешний фон и технические факторы, определяющие динамику на рынке США,... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:28
Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 3230-3270 пунктов, импульса для возобновления его роста в текущий момент не видно, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС к... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:03
Индекс S&P 500 в ходе торгов пятницы может снизиться до уровня 3615 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - В фокусе внимания решение группы... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:18
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не дороже 40 руб., с целью 45 руб." и стоп-лоссом 37 руб., говорится в комментарии инвестбанка. Эксперты в качестве факторов принятия решения указывают на рекордную для сектора дивидендную доходность за... читать дальше
.11 декабря 2020 года 14:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Splunk с целью $220" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 43,8%, стоп-приказ: $144, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Руководство Splunk Inc. запланировало перевести свою модель в... читать дальше
.11 декабря 2020 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целью 650 руб." с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 485 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Многие нефтегазовые компании России на фоне... читать дальше
.11 декабря 2020 года 12:46
Аналитики "Атона" более позитивно смотрят на акции газовых компаний, ожидая, что мировой спрос на газ превысит докризисный уровень уже в 2021 году, тогда как у нефти это займет больше времени (восстановление ожидается в 2022), отмечается в обзоре инвесткомпании. Рост российских нефтяных компаний... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.