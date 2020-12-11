Julius Baer прогнозирует снижение цены золота до $1700/унция к концу 2021г, говорится в комментарии банка.

"После года резких колебаний котировки золота и серебра в последнее время достигли более низкого диапазона, что отражает охлаждение чрезмерно "бычьих" настроений на рынке летом и угасание спроса на защитные активы из-за общего экономического оптимизма, - отмечает эксперт Julius Baer Карстен Менке. - Инвестиции в продукты с физическим обеспечением золотом, которые мы предпочитаем для измерения спроса на безопасные активы, с момента пика в начале ноября зафиксировали отток около 160 тонн. По сравнению с более чем 1000 тонн притока с начала года, этот отток становится все более значительным".

Крупная волна продаж, подобная той, которая наблюдалась пару лет назад, все еще выглядит, по мнению Менке, маловероятной, поскольку неопределенность, связанная с коронакризисом, сохраняется. Тем не менее, эксперт ожидает дальнейшего улучшения экономической ситуации в 2021 году отчасти из-за вакцинации, которая должна сказаться на спросе на защитные активы и привести к некоторому снижению котировок золота. "Хотя мы также ожидаем ослабления доллара США в следующем году, этого должно быть недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса на защитные активы", - подчеркивает Менке.

Учитывая преобладающую неопределенность и довольно ограниченное снижение цен, эксперт Julius Baer прогнозирует котировки золота на уровне 1850 и 1700 долл. США за унцию через 3 и 12 месяцев соответственно.

"Тем временем серебро должно продолжить следовать динамике золота с котировками на уровне 23 и 19 долл. США за унцию соответственно. Если не произойдет серьезного экономического шока, который скажется на спросе на промышленное серебро, и не произойдет возрождения нарратива о печатании денег, который повлияет на рынок серебра в гораздо большей степени, чем на рынок золота, цены вряд ли сильно сместятся от прогнозируемых уровней", - заключает Карстен Менке.

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