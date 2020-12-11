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11 декабря 2020 года 14:53
Рубль в I квартале 2021г может укрепиться до 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в I квартале 2021г при усилении фундаментальных факторов, в частности, сезонном увеличении счета текущих операций, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург". "После коррекции в среду рубль продолжил укрепляться, и в пятницу утром за доллар давали менее 73 руб. - минимум с августа этого года. Внешний фон остается благоприятным, хотя риски проволочек в согласовании программы фискальной поддержки в США увеличиваются. На этом фоне мы ожидаем, что рубль задержится в диапазоне 73-73,5 руб./$ и может укрепиться до 72 руб./$ в первом квартале при усилении фундаментальных факторов, в частности сезонном увеличении счета текущих операций", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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