"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 650 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целью 650 руб." с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 485 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Многие нефтегазовые компании России на фоне роста нефти марки Brent выше $50 отстали от динамики котировок "черного золота". Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости "Татнефти". Нефтяная компания относится к цикличным. Если делать ставку на восстановление экономики, то можно формировать позицию по "Татнефти" уже сейчас", - отмечают эксперты "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага переходит в долгосрочный восходящий тренд. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 650 руб. При покупке на 20% и выставлением стоп заявки на уровне 485 руб., риск на портфель составит 1,0%. Соотношение прибыль/риск - 5,7", - указывают аналитики инвесткомпании.

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