Цена золота может закрепиться в середине диапазона $1800-1900/унцию - ПСБ

Цена золота в ближайшую неделю может закрепиться в середине диапазона $1800-1900 за тройскую унцию, ожидать преодоления его верхней границы пока преждевременно, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты банка отмечают, что в центре внимания инвесторов на следующей неделе будет заседание ФРС.

"После продолжительного спада рост цен на золото возобновился, но ненадолго. Слабость доллара нивелируется невнятными сообщениями по поводу одобрения программы поддержки экономики США. После неожиданно слабых данных по занятости и числу новых обращений за пособиями по безработице в США участники рынков убеждены в необходимости дополнительных стимулов, - пишут аналитики ПСБ. - Настораживает инвесторов непрекращающийся рост числа зараженных COVID-19, как и неопределенность с Brexit, что в целом может быть благоприятно для динамики цен на золото.

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