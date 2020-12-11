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11 декабря 2020 года 11:54
Акции в 2021г будут опережать облигации по динамике роста котировок - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что одним из возможных сценариев в 2021 году может стать широкомасштабный переход из облигаций в акции, говорится в обзоре инвесткомпании. "Завершение (хотя пока официально не подтвержденное) президентских выборов в США значительно снижает политическую неопределенность. Появление на рынке внушающей доверие вакцины кардинально меняет ситуацию, устраняя риск повторного падения экономики. По-прежнему сохраняются сомнения относительно конкретных сроков проведения массовой вакцинации, устойчивости вакцин, но все же перед инвесторами наконец забрезжил свет в конце туннеля, что должно снизить рыночную волатильность", - отмечают эксперты "Атона". По их мнению, новости о вакцинах против COVID-19 запустили процесс масштабной ротации капитала из компаний, выигрывающих от пандемии, в компании, пострадавшие от нее, большая часть из которых концентрируется в так называемых "традиционных" секторах экономики. "Сочетание длинных позиций с плечом в "бенефициарах пандемии" и коротких позиций с плечом в "пострадавших от пандемии" усилило первоначальные масштабы ротации в аутсайдеров 2020 - так же, как это происходило в период с середины мая по середину июня. Тогда начальный запал угас к середине лета, но на этот раз мы видим более долгосрочный потенциал для подобной ротации и считаем, что переток капитала только начался. Вакцины кардинально меняют обстановку на рынке и, на наш взгляд, ротация будет продолжаться значительную часть 2021г, при этом в гораздо больших масштабах", - прогнозируют аналитики. Нейтрализация экономических рисков - положительный фактор для рисковых активов в целом, а переход власти к новому президенту США Джо Байдену должен значительно снизить напряженность в мировой торговле и уменьшить геополитические риски, отмечается в обзоре "Атона". Это должно положительно повлиять на рынки за пределами США, особенно в Северной Азии. "Ослабление доллара США - исторически благоприятный фактор для развивающихся рынков и сырьевых товаров, и мы ожидаем такого же эффекта и на этот раз. Наш прогноз по рисковым активам положительный. Мы ожидаем, что акции продемонстрируют более сильную динамику, чем облигации, и считаем одним из остаточных рисков потенциальную распродажу облигаций по аналогии с началом 2018 под влиянием общемирового подъема экономики и с учетом чрезмерного объема вложений в инструменты с фиксированной доходностью. Одним из возможных сценариев может стать широкомасштабный переход из облигаций в акции - "Великая ротация 2.0", как это было в 2013 году", - заключают эксперты "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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