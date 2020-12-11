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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 и ниже 88,5 руб./EUR1 до конца текущего года - Росбанк
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11 декабря 2020 года 11:35

Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 и ниже 88,5 руб./EUR1 до конца текущего года - Росбанк

Рубль еще может предпринять попытки укрепления до 72 руб./$1 и ниже 88,5 руб./EUR1 до конца текущего года, говорится в комментарии Росбанка.

"Мы полагаем, что основной импульс продолжает исходить от снижения аппетита к доллару во всем мире, создавая возможности для укрепления валют развивающихся стран. В отношении рубля сохраняем умеренный оптимизм на период до конца текущего года и не исключаем решительных попыток укрепления до 72 руб./$1 и ниже 88,5 руб./EUR1", - пишут эксперты банка.

Заседание ЕЦБ в четверг принесло несколько сюрпризов для понимания монетарной политики регулятора на перспективу ближайших лет, отмечают аналитики. После долгих дискуссий ЕЦБ расширил антикризисные монетарные программы - выкупа активов в рамках PEPP увеличен на €0,5 трлн с окончанием в марте 2022 года (вместо первоначально заявленного июня 2021 года), в 2021 будут выпущены три новые программы TLTRO с целью рефинансирования существующих долгосрочных TLTRO кредитов.

Однако больший интерес, по мнению экспертов Росбанка, заслуживает поворот ЕЦБ от таргетирования инфляции в пользу финансовой стабильности. "Во-первых, прогноз по инфляции на ближайшие три года был утвержден в диапазоне 1,2-1,4% при цели в 2%, а стандартная риторика о достижении цели "любой ценой" звучала не так громко. Это довольно интересный поворот коммуникации, так как снижает критический характер укрепления евро. При этом внимание к финансовой стабильности повысило гибкость программ выкупа активов, возможно, с перспективой "управления" кривыми доходностей в еврозоне", - пишут они.

Помимо ЕЦБ, позитив был добавлен от саммита ЕС, отмечают в Росбанке - несмотря на долгие противостояния со странами Восточной Европы, комиссии ЕС удалось согласовать семилетний бюджет с общим объемом стимулов €1,8 трлн, из которых €750 млрд будут распределены через фонд взаимопомощи от последствий пандемии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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