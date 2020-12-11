Идея дня: после ралли ноября соотношение риска и доходности выглядит уже не столь привлекательно - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции подтверждают осторожный взгляд на рынок, отмечая, что после ралли ноября соотношение риска и доходности выглядит уже не столь привлекательно. Это заставляет тактически увеличивать долю защитных активов в портфеле, говорится в комментарии инвестбанка.

"Мы в начале недели указывали на отдельные признаки "пузыря" на рынке акций США. IPO Doordash и AirBNB дают подтверждение чрезвычайно бурного поведения инвесторов: +86% и +113% на старте торгов после неоднократного повышения ценового диапазона в ходе размещения - верный признак эйфории инвесторов, готовых покупать активы по любым ценам", - подчеркивают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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