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11 декабря 2020 года 09:23
Возможна небольшая коррекция на рынке акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"
Рынок акций РФ технически перекуплен, и возможно фиксирование прибыли инвесторами в преддверии выходных, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Котировки нефти пробили важный психологический уровень и торгуются в пятницу утром чуть выше него. Это может спровоцировать дальнейшее сокращение коротких позиций и увеличить приток западных средств в рублевые активы, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Однако российский рынок акций выглядит технически перекупленным как по индексу Мосбиржи, так и по многим тяжеловесным бумагам (Сбербанку, "Норникелю", "Московской бирже"). Поэтому если внешний фон не улучшится, то в преддверии выходных желание зафиксировать прибыль возрастет". Российский рынок акций в середине торгов в четверг обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, напоминает Антонов. "Попытки скорректироваться после этого не увенчались успехом, и ближе к закрытию основных торгов рынок продолжил рост. В лидерах роста была нефтянка. Но ее подъем был вызван скорее закрытием "шортов": при подходе нефти к отметке $50 за баррель вполне логичным выглядело открытие коротких позиций по акциям нефтяных компаний. Но нефть пошла дальше, и "шорты" пришлось закрывать", - пишет он. Эксперт отмечает, что пока американские фьючерсы торгуются в легком минусе, снижаются и промышленные металлы, рост которых является основным драйвером взлета бумаг металлургов. "Мы по-прежнему не ждем закрепления нефти выше $50 за баррель до тех пор, пока не начнет восстанавливать свои позиции транспортный сектор. Однако открывать "шорты" по той же нефтянке очень рискованно до формирования устойчивого нисходящего тренда. Пока же все просадки быстро выкупаются, и попытки заработать на падении могут окончится печально, что и показал четверг", - пишет Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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