Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи сместились к 3400-3420 пунктам - BCS Express

Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи сместились к диапазону 3400-3420 пунктов с вероятным достижением в I квартале 2021 года при сохранении стабильного внешнего фона, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

При этом аналитик полагает, что на резких импульсах роста в "голубых фишках" есть смысл рассматривать переориентацию на второй эшелон акций, который догоняет в периоды последующей консолидации. Это, по его мнению, касается ритейлеров, крупных представителей электроэнергетики, а также таких историй, как "МТС" или "РусАгро".

"Ралли на российском рынке акций продолжается. Все локальные попытки разворота заканчиваются быстрым выкупом просадок и продолжением восходящего тренда. В четверг индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы и без каких-либо остановок пошел дальше, - отмечает аналитик. - Фаза роста идет уже шестую неделю подряд, с начала ноября индекс вырос на 21%. Очевиден фактор сильной перекупленности, однако поводов для снижения не появляется".

Более того, обращает внимание Карпунин, подъем цен на нефть выше круглой отметки в $50 за баррель выступил мощным психологическим драйвером для локального "шортсквиза" в акциях нефтегазовых компаний. Именно этот сектор обеспечил вчерашние уровни по индексу Мосбиржи в четверг. В лидерах роста оказались "ЛУКОЙЛ" (+5,2%), "НОВАТЭК" (+5%), "Роснефть" (+3,5%). Позитивная динамика фьючерсов Brent продолжит оказывать поддержку представителям нефтегазовой отрасли и в пятницу, указывает эксперт BCS Express.

"В целом стоит отметить, что повышенный спрос в последние недели по-прежнему сосредоточен в наиболее ликвидных бумагах. Индекс "голубых фишек" накануне вырос на 1,8%, тогда как индекс средней и малой капитализации упал на 0,7%. Спрос на ликвидность - признак сохраняющегося притока капитала, - пишет Карпунин. - Российский рынок по-прежнему выглядит очень сильным. В четверг он показал один из лучших результатов среди всех площадок развивающихся стран. Долларовый РТС постепенно закрывает накопленное в первые 9 месяцев года отставание от своих "коллег". Геополитические факторы сейчас не на повестке дня и не учитываются участниками рынка".

Аналитик отмечает, что 2021 год может стать периодом пузырей на рынках акций. "Политика нулевых процентных ставок выдавливает капитал из консервативных инструментов в более рисковые активы. Реальные процентные ставки в России находятся около нуля, то есть уровень инфляции сопоставим с доходностью по ОФЗ или банковским вкладам. Это обеспечивает приток новых денег на рынок, и позволяет быстро выкупать просадки по индексу. Поэтому тактика "Buy the dips" в ближайшие месяцы останется актуальной", - пишет он.

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