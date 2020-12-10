Индекс Мосбиржи, скорее всего, в пятницу снизится до 3200 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" ожидают резкого охлаждения спроса в пятницу и снижения индекса Мосбиржи до 3200 пунктов, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Серьезной поддержкой для российского рынка акций в четверг послужила нефть - цена Brent за сессию поднялась более чем на 3% и впервые с марта пробила отметку $50. Поводом для разогрева сырьевых котировок стал новость об атаке на два иракских месторождения. Власти страны заявили, что это связано с деятельностью террористов", - отмечает эксперт "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Нефть растет вопреки данным о сильнейшем росте запасов нефти в США с начала пандемии: за минувшую неделю объемы в хранилищах выросли на 15,2 млн баррелей. Рынок закладывал падение, причем в 10 раз меньшего размера. Емельянов полагает, что нефть не сумеет удержаться на достигнутой высоте. Спекулятивный рост сменится коррекцией уже в пятницу.

"Индекс РТС сегодня тестирует очередной локальный пик. Игроки нацелились на 1390. К концу дня торги идут плотно вблизи данного уровня. Рост на целый день составил свыше 1%, или более 25 пунктов. Это самый сильный подъем внутри дня за всю неделю. В общей сложности российский рынок растет уже 8 сессий. Ожидаем резкого охлаждения спроса в пятницу и завершение недели на уровнях не выше 1360 пунктов", - указывает аналитик.

Индекс Мосбиржи обновляет исторические максимумы. Индикатор уверенно закрепился в течение дня выше 3230 и целится на 3240. "Вне зависимости от того, на каких отметках завершится этот день, самым вероятным сценарием пятницы остается снижение, - полагает Емельянов. - Рынок перегрет динамикой в нефти на слабом внешнем и внутреннем фоне. Риски сильной коррекции высоки - ожидается падение в пятницу до 3200 пунктов".

Среди отдельных акций в четверг лидируют преимущественно тяжеловесы рынка: "Лукойл" (+4,4%), ММК (+3,9%), "Норникель" (+3,4%), "Роснефть" (+3%), "Северсталь" (+2,7%). Такой синхронный подъем голубых фишек, по мнению Емельянова, явно указывает на присутствие спроса со стороны зарубежных фондов.

"Относительно недооцененным на общем фоне выглядит "РусАл", но и ему осталось 8% до абсолютного максимума. Рекомендуем воздержаться от больших покупок на текущих ценах", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

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