"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупка акций Simon Property"

Инвесткомпания "КИТ Финанс Брокер" на текущей неделе закрыла торговую идею "покупка акций Simon Property Group", открытую 11 августа 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров.

Доходность составила +30-45% в долларах (цена открытия - $65-70, цена закрытия - $91-94), сообщается в комментарии.

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