Sberbank CIB обновил топ низкорискованных российских корпоративных евробондов

Инструмент Ставка купона Дата погашения Доходность В обращении, $млн Новатэк-22 4,4% декабрь 2022 г. 1,5% 1000 Совкомфлот-23 5,4% июнь 2023 г. 2,5% 900 ГазпНефть-23 6,0% ноябрь 2023 г. 1,8% 1500 НорНик-25 2,6% сентябрь 2025 г. 2,1% 500 ВЭБ 25 6,8% ноябрь 2025 г. 2,3% 1000 Лукойл-30 3,9% май 2030 г. 2,9% 1500 Газп-34 8,6% апрель 2034 г. 3,4% 1200

Sberbank CIB обновил топ низкорискованных российских корпоративных облигаций, добавив в него выпуски нескольких эмитентов, особенно привлекательных в нынешних условиях, говорится в комментарии инвестбанка. В топ-лист на покупку вошли облигации "НОВАТЭКа", "Совкомфлота", "Газпром нефти", "Норильского никеля", ВЭБ.РФ, "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома". Восстановление мировой экономики будет набирать обороты по мере постепенного отступления пандемии благодаря появлению нескольких вакцин от коронавируса и различным мерам правительств разных стран. При этом монетарная политика ведущих центробанков мира останется стимулирующей, чтобы поддержать экономический рост после длительного спада, отмечают эксперты Sberbank CIB. "Спрос на рискованные активы сохранится, способствуя дальнейшему сокращению спредов облигаций развивающихся стран. Дополнительную поддержку спросу на российские бумаги будет оказывать ограниченное первичное предложение корпоративных облигаций, что отчасти объясняется действующими секторальными санкциями, - пишут аналитики. - Мы полагаем, что российская экономика станет расти несколько быстрее, и по мере этого финансовые показатели российских компаний, большинство из которых вполне успешно адаптировались к коронакризису, будут улучшаться". "Мы добавили в наш топ низкорискованных облигаций выпуски нескольких эмитентов, особенно привлекательных в нынешних условиях. Средневзвешенная доходность подборки составляет 2,4% годовых", - отмечают в Sberbank CIB. Бумаги нефтегазовых компаний ("НОВАТЭКа", "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома") выиграют от постепенного восстановления спроса и цен на нефть и газ, указывают эксперты инвестбанка. Запас финансовой прочности у "Норникеля" остается высоким даже с учётом предполагаемой выплаты компенсации за аварию, к тому же цены на металлы, которые производит компания, продолжают восстанавливаться, отмечают в Sberbank CIB. Также в топ аналитиков инвестбанка вошли два выпуска госкомпаний - "Совкомфлота" и ВЭБа - с привлекательной доходностью.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.