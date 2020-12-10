"Атон" представил топ-10 акций РФ с привлекательными дивидендными историями

Компания Тикер DPS, руб. Див. дох., % "Сургутнефтегаз, "префы" SNGSP 5,5 13,8 Юнипро UPRO 0,32 11,5 ФСК FEES 0,02 9,8 Севесталь CHMF 109 9,5 Glоbaltrans GLTR 42 9,5 МТС MTSS 29,5 9,3 Магнит MGNT 434 8,7 РусГидро HYDR 0,06 7,7 Норникель GMKN 1681 7,3 Сбербанк, "префы" SBERP 17 7,1

"Атон" представил топ-10 российских акций с привлекательными дивидендными историями, в который вошли бумаги "Сургутнефтегаза" ("префы"), "Юнипро", "ФСК ЕЭС", "Северстали", Glоbaltrans, "МТС", "Магнита", "РусГидро", "Норникеля" и Сбербанка ("префы"), отмечается в обзоре инвесткомпании. "Российские акции по-прежнему предлагают самые высокие дивидендные доходности среди крупных развитых и развивающихся рынков, несмотря на падение прибыли компаний в 2020 году, - указывают эксперты "Атона". - Средняя дивидендная доходность компаний, входящих в индекс РТС, составляет, по нашим оценкам, около 7%, и среди них есть примерно 20 ликвидных бумаг, которые предлагают солидную доходность в 910%. Основными "дивидендными" секторами остаются электроэнергетика, компании которой обеспечивает доходность 812%, и горнодобывающий сектор, где почти все компании предлагают доходность 8-9% с ежеквартальными выплатами. А вот нефтегазовый сектор, в отличие от предыдущих лет, когда он был лидером по дивидендам, снизит дивиденды по итогам 2020 учитывая падение цен на нефть и объемов добычи". Впрочем, это не относится к привилегированным акциям Сургутнефтегаза, которые традиционно являются "топовым" дивидендным инструментом при падении курса рубля - их дивидендная доходность за 2020 ожидается на уровне около 14%, но в конечном итоге будет определяться валютным курсом на конец года, подчеркивают аналитики "инвесткомпании. Эксперты "Атона" представили топ-10 дивидендных акций, в который входят компании из различных секторов, и он составлен не только по принципу самых высоких дивидендных доходностей, но и с учетом соотношения риска и доходности, а также субъективных предпочтений. "Представленный портфель обеспечивает среднюю дивидендную доходность 9,4%. Это на 0,6% ниже по сравнению с портфелем, который мы представили в нашей стратегии год назад, что связано с общим трендом падения процентных ставок", - отмечают аналитики. Дивидендный портфель "Атона", доходность в следующие 12М:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.