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10 декабря 2020 года 15:57
Индекс РТС будет торговаться в диапазоне 1500-1600 пунктов к концу 2021г - "Атон"
Индекс РТС будет торговаться в диапазоне 1500-1600 пунктов к концу 2021 года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Атон". Эксперты инвесткомпании считают, что в 2021 году российские индексы продолжат рост за счет восстановления мировой экономики на фоне ослабления карантинных мер во всем мире и сохранения политики низких процентных ставок. "Интерес российских частных инвесторов к фондовому рынку будет продолжать расти, продолжая тенденцию 2020 года и обеспечивая приток миллиардов рублей на российский рынок, - пишут аналитики в обзоре "Атона". - Исходя из этих ожиданий и с учетом наших расчетных целевых цен российских акций, мы прогнозируем, что индекс РТС к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 1500-1600 пунктов, что подразумевает потенциал роста 15-20%. Частично этот рост будет зависеть от динамики курса рубля к доллару США и цен на нефть". Индекс РТС в 2020 году снизился на 12% (с начала года) - до 1330 пунктов, но это связано исключительно с девальвацией рубля, отмечают эксперты инвестиционной компании. Рублевый индекс IMOEX, напротив, полностью восстановился с начала года, почти вплотную подойдя к историческому максимуму в районе 3200 пунктов (+3% с начала года), указывают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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