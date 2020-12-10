Оптимизм рынка акций РФ усилится в случае обновления ценами на нефть пиков декабря - "Велес Капитал"

Оптимизм на рынке акций РФ до конца текущей недели может еще усилиться в случае обновления нефтяными котировками декабрьских пиков, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг стремились вверх, а рублевый индикатор обновил исторический пик, поднявшись до 3228 пунктов. Индекс РТС вырос до максимума с февраля - 1385 пунктов - в том числе благодаря попыткам укрепления рубля. На рынке сохраняется оптимизм, который до конца недели может усилиться при способности нефтяных цен обновить декабрьские пики", - пишет эксперт инвестиционной компании.

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