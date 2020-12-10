Индекс S&P 500 в ходе торгов в четверг протестирует уровень 3645 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 в ходе торговой сессии в четверг протестирует уровень 3645 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции. Торги накануне открылись на максимуме и закрылись ниже минимума предыдущего дня, поэтому сформировался разворотный свечной паттерн "поглощение", - пишет эксперт в комментарии компании. - По индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция. Рекомендуем проявить осторожность. Соотношение риска и доходности для краткосрочных покупателей выглядит неблагоприятным".

Также аналитик обращает внимание, что в четверг будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Прогноз предполагает увеличение показателя с 712 тыс. неделей ранее до 725 тыс. "Рынок труда достаточно неплохо переживает новые ограничения, вводимые в разных штатах. Тем не менее, ситуация далека от стабильности, и в ближайшее время есть основания ожидать массовых увольнений", - пишет Денисламов.

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