Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3190-3240 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3190-3240 пунктов, поскольку негативный внешний фон будет способствовать продолжению снижения на российском фондовом рынке в ходе текущей сессии, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

Индекс Мосбиржи в четверг повторяет динамику на американских фондовых площадках, несмотря на стабилизацию цен на нефть. 17 штатов США подали официальное обращение в Верховный суд, поддержав иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов. Это означает продолжение политической неопределенности в стране, что фондовый рынок отыгрывает фиксацией прибыли по лонгам, указывает Осин.

Дополнительным драйвером снижения, по мнению аналитика, выступают инфляционные опасения. В последние недели ФРС активно наращивает объем депозитов на счетах коммерческих банков, что создает вероятность повышения инфляции в Штатах с нынешних 1,2% до 1,5% в ближайшие месяцы. Рынок также негативно воспринимает риски остановки финансирования правительства США. В среду Конгресс принял законопроект, который продлил фондирование структур исполнительной власти лишь на неделю.

Также Осин обращает внимание на тот факт, что Банк России по итогам проверки деятельности QIWI Банка оштрафовал его на 11 млн руб. По распоряжению ЦБ с 7 декабря прекращены или ограничены большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов. В QIWI не считают, что эти ограничения окажут существенное влияние на его результаты за текущий год, но прогноз на будущий год будет обнародован лишь в первом квартале.

"Новостной фон вокруг QIWI говорит о справедливости высокого дисконта в ее бумагах, который обусловлен повышенными рисками неблагоприятного для бизнеса вмешательства регулирующих органов", - полагает Осин.

Новость о планируемой покупке со стороны корпорации Amphenol Corp., одного из мировых лидеров в производстве технологической продукции для предприятий связи, ее американского подразделения вывела в лидеры роста акции "МТС". "Несмотря на существенные различия механизмов и условий для ведения бизнеса подразделениями компании в США и РФ и различных базовых уровней финансовых мультипликаторов, применяемых для сравнительного анализа, информация о сделке отражает привлекательность бизнеса "МТС" для инвестиций, считает аналитик "Фридом Финанс".

"Дополнительный позитив для компании связан с выплатой промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на акцию, а также с динамикой чистой прибыли, соответствующей прогнозам на фоне улучшения макроэкономических ожиданий на следующий год. Таргет по акции оператора связи в ближайшие месяцы может быть повышен на 10-20%", - заключает Осин.

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