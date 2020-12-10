Идея дня: ожидаются очень сильные финрезультаты АЛРОСА за IV квартал 2020г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Быстрое восстановление рынка алмазов обещает очень сильные результаты компании "АЛРОСА" по итогам IV квартала 2020г, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Акции АЛРОСА - входит в наш ТОП акций Россия - обновили максимум года в ожидании сегодняшних результатов продаж за ноябрь. Быстрое восстановление рынка алмазов обещает очень сильные результаты компании по итогам IV квартала 2020 г. Это позволяет нам сохранять позитивный взгляд на среднесрочные перспективы акций компании", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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