Существенных изменений на рынке ОФЗ в четверг не ожидается - ПСБ

Существенных изменений на рынке ОФЗ в четверг не ожидается, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Длинные ОФЗ оказались под давлением после предоставленной премии на аукционе Минфина в среду, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ по итогам торгов в среду остались без изменения, 10-летних выросли на 2 б.п. (до 5,81% годовых) после аукциона.

"Достаточно неожиданным оказалось решение министерства удовлетворить практически все заявки на аукционе по 15-летним ОФЗ - при спросе 27 млрд руб. было продано бумаг на 25,7 млрд руб. с заметной премией к рынку. При этом Минфин, выполнив программу заимствований на 4 квартал, не имеет в моменте острой потребности в привлечении нового долга. На 8-летний выпуск спрос оказался скромнее - 15,7 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил заявок лишь на 3,6 млрд руб. без премии", - отмечает эксперт ПСБ.

Инфляционное давление на рынок ОФЗ при этом по-прежнему сохраняется, обращает внимание Монастыршин - недельная инфляция в начале декабря вернулась к отметке 0,2%, годовая достигла 4,6%.

"Однако ЦБ по-прежнему ожидает преобладания дезинфляционных процессов в следующем году. В этом ключе уровень доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,5%-6,0% годовых считаем справедливым, - пишет аналитик банка. - Некоторое снижение аппетита к риску на рынках в четверг вряд ли окажет воздействие на рынок ОФЗ, который продолжит торговаться без существенных изменений".

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