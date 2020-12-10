Возможно укрепление рубля до 73,3 руб./$1 в четверг, - Sberbank CIB

Возможно укрепление рубля до 73,3 руб./$1 в четверг, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Российская валюта в четверг может получить поддержку, если ЕЦБ решит продлить программу количественного смягчения и повысить ее объём, что улучшит восприятие рисков. Возможно укрепление рубля до 73,3 руб./$1, предполагают эксперты Sberbank CIB. Евро в таких условиях может умеренно подешеветь - до $1,206.

Утром четверга отмечается ухудшение спроса на рискованные активы. В этих условиях цена нефти марки Brent может снова проверить на прочность поддержку $48,4/барр., пробить её и двинуться к отметке $47,9/барр., считают аналитики Sberbank CIB. "Впрочем, дальнейшая коррекция будет ограничена, так как новости о выводе на рынок вакцин от коронавируса поддержат нефтяные котировки. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по процентным ставкам и данных из США по инфляции за ноябрь и по заявкам на пособие по безработице за неделю", - отмечают они.

После аукционов Минфина в среду доходность длинных выпусков поднялась на 1-3 б.п. У 15-летних ОФЗ-26233 (июль 2035) она повысилась на 3 б.п. Доходность 10-летних гособлигаций США в среду выросла на 1 б.п., а утром четверга практически не изменилась. Аналитики Sberbank CIB ожидают, что доходность ОФЗ в четверг почти не изменится.

Также в Sberbank CIB ожидают консолидации российского фондового рынка вблизи значений среды, при этом индекс Мосбиржи, по мнению экспертов инвестбанка, может обновить исторический максимум.

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