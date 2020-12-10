Старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3200-3220 пунктов - "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3200-3220 пунктов, говорится в комментарии инвесткомпании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3200-3220 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3190, 3180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3230, 3240 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании Виталий Манжос.

Также эксперт считает, что внутри дня индекс Мосбиржи способен обновить свой близкий исторический максимум. Однако явные предпосылки для его сильного повышения пока отсутствуют.

Участники российских торгов во второй половине торгов в четверг будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок могут оказать итоги планового заседания ЕЦБ (15:45 МСК) и последующие комментарии по этому поводу (16:30 МСК). Стоит также, по его мнению, обратить внимание на публикацию еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

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