Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "АЛРОСА", макростатистика, ЕЦБ и саммит ЕС:

- Данные "АЛРОСА" по продажам за ноябрь;

- ЦБ РФ продолжит конференцию, посвященную денежно-кредитной политике;

- В Великобритании будут опубликованы данные по ВВП, промышленному производству и внешней торговле, в США - ИПЦ и статистика по заявкам на пособие по безработице, в России - еженедельный отчёт по золотовалютным резервам;

- ЕЦБ примет решение по процентной ставке. Лидеры ЕС на саммите обсудят меры стимулирования, условия торговли с Великобританией и бюджетные вопросы.

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