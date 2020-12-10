Фундаментально обоснованная цена нефти в 2021г составит порядка $50/барр. Brent - "Атон"

Фундаментально обоснованная цена нефти в 2021г составит порядка $50/барр. Brent при среднесрочной равновесной цене около $60/барр., говорится в аналитическом материале "Атона". Обнадеживающие новости о вакцинах и упреждающие меры ОПЕК+, по мнению экспертов инвесткомпании, должны поддержать цены на нефть в 2021г, хотя товарные запасы выше среднего уровня и значительные резервные мощности будут сдерживать рынок, по крайней мере, в 1П21.

Соглашение ОПЕК+ в 2020 послужило основным фактором стабилизации цен на нефть на уровне $40-45 во 2П20, дополнительно подстегнув рост цен в декабре на фоне принятия решения о замедлении процесса снятия ограничений на добычу, что вернуло бэквордацию кривой фьючерсов на нефть, пишут аналитики "Атона". Вместо ранее согласованного увеличения производства на 2 млн барр./сут. начиная с 1 января 2021 участники ОПЕК+ договорились о более плавном увеличении добычи на 500 тыс. барр./сут. (вследствие чего общее ограничение снизится до 7,2 млн барр./сут.). Участники будут ежемесячно осуществлять мониторинг фундаментальных факторов рынка, намереваясь постепенно снижать ограничение на добычу до изначально планируемого уровня в 2021 (5,8 млн барр./сут.) в течение, как минимум, 4 месяцев.

На взгляд экспертов "Атона", упреждающие меры стран и соблюдение согласованных квот в дальнейшем (в период с мая страны добились неплохого уровня выполнения условий сделки - 98%, а период компенсации для стран, не соблюдающих квоты, продлен до конца 1К21) станут одним из ключевых факторов, балансирующих рынок.

"Хотя благоприятный новостной фон о разработке вакцин придал дополнительный импульс восстановлению цен на нефть в ноябре, мы сохраняем консервативность в оценках, ожидая, что влияние вакцин на спрос проявится ближе к 2П21. В то же время более быстрое, чем ожидалось, распространение эффективной вакцины может усилить экономический подъем и спрос на нефть. Потенциальными факторами роста для нефти также являются и новые меры стимулирования в США и еврозоне, как и любые возможные перебои с поставками", - указывают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты из негативных факторов выделяют следующие основные риски: восстановление экономики более медленное, чем ожидается, внедрение вакцины позднее предполагаемых сроков, продление ограничительных мер, связанных с COVID-19. Политика Джо Байдена имеет неоднозначное влияние на нефтяные рынки - реализации "медвежьего сценария" в наибольшей степени способствует потенциальное восстановление объемов добычи в Иране, что, по мнению специалистов инвесткомпании, добавит к текущему уровню более 1 млн барр. в сутки.

Кроме того, аналитики "Атона" считают возможное долгосрочное влияние пандемии на привычки потребителей (обусловленное тем, что люди все чаще работают удаленно и меньше нуждаются в транспортных услугах), а также усиление вектора глобальной политики в направлении углеродной нейтральности структурным вызовом для отрасли в долгосрочной перспективе.

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