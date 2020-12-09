Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, закрепится ниже уровня 3200 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, закрепится ниже уровня 3200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Внешние площадки в среду торгуются без единого направления. США открыли сессию в слабой отрицательной зоне. Европа единодушно растет, прибавляя до 1% на ожидании прогресса в переговорах по brexit. Азиатские индексы закрылись с широким разбросом динамики от -1,1% до +1,3%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets сигнализирует о замедлении спроса на бумаги", - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

Нефть находится под позитивным влиянием новостей из Вашингтона, где готовится сразу два пакета помощи. Котировки в среду превышали $49,5 и к концу дня удерживают восходящую динамику. Эксперт ожидает перехода к коррекции до конца недели с просадкой Brent уже на следующей сессии, падение может составить до $48 и ниже.

"Индекс РТС переживает очередной импульс роста. Рынок преодолел отметку 1380 впервые за много месяцев, невзирая на отсутствие сильного внешнего фона. Это седьмая подряд положительная сессия. Напряжение среди игроков нарастает. В РТС назрела коррекция, которая может начаться не позднее пятницы. Отход рынка к 1360 пунктам уже в четверг мы считаем базовым сценарием", - указывает Емельянов.

Индекс Мосбиржи следует за РТС на фоне стабильного рубля. Очередной локальный максимум составил более 3220 пунктов. К концу сессии игроки несколько ослабили наступление, но торги идут по большей части вверху дневного диапазона. Аналитик "Фридом Финанс" ожидает снижения в четверг с закреплением ниже 3200 пунктов.

По мнению Емельянова, из отдельных акций в среду хорошо смотрятся ретейлеры. "Магнит" прибавляет 6,6%, X5 Retail Group +3,7%. "Поводом для интереса могло стать сообщение о том, что ЦБ допускает разгон инфляции выше 5%. В условиях роста цен торговым сетям проще наращивать маржинальность, увеличивая средний чек покупки и торговый оборот. Бумаги "Магнита" выглядят локально перегретыми, а вот X5 Retail Group могут подняться выше 2900 еще до конца этой недели", - полагает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.