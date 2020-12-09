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09 декабря 2020 года 19:02
Индустрия Cyber security имеет устойчивый растущий тренд на следующие 10 лет - BCS Express
Индустрия Cyber security имеет устойчивый растущий тренд на следующие 10 лет за счет роста цифровой экономики, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Андрея Мамонтова. "Распространение COVID-19 в 2020г вынудило многие компании отправить сотрудников работать дистанционно. Этот подход увеличил спрос на программное обеспечение для компьютерной безопасности, поддерживающее защищенную работу компьютеров. Индустрия Cyber security получила новый приток клиентов и расширение заказов с действующей базы", - отмечает аналитик инвесткомпании. По данным Australian Cyber Security Growth Network, мировой рынок кибербезопасности оценивается в 2020 г. на $173 млрд к 2026 г. прогнозируется рост до $270 млрд. За этот период рост индустрии составит 56%, расходы на кибербезопасность будут увеличиваться в среднем на 9,3% в год. Индустрия Cyber security за два года обогнала S&P 500 на 39%. Она является представителем акций роста и подойдет для добавления в портфели growth. "Спрос на ПО с защитой от вирусов и кибератак увеличится по мере дальнейшего перехода бизнеса в онлайн, включая расширение рынка интернет вещей. За счет роста цифровой экономики индустрия Cyber security имеет устойчивый растущий тренд на следующие 10 лет", - полагает Мамонтов. Эксперт анализирует три компании индустрии Cyber security с растущими показателями выручки, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже: Check Point Software Technologies, СrowdStrike Holdings, Zscaler. Check Point Software Technologies является ведущим поставщиком решений по кибербезопасности для правительств и коммерческих предприятий по всему миру. Ее продукты обеспечивают защиту клиентов от кибератак 5-го поколения с высоким показателем обнаружения программ-вымогателей, вирусов. Архитектура Infinity Total Protection защищает корпоративные облака, сеть и информацию, хранящуюся на мобильных устройствах. В клиентском портфеле более 100 тыс. организаций. "Последний квартальный отчет лучше ожиданий: выручка не-GAAP выросла на 3,6% по отношению к 2019 г. EPS выше прогноза на 7%. Чистая прибыль увеличилась на 6,9% по отношению с предыдущим годом.Компания увеличила расходы на обновление решений сетевой безопасности, чтобы справляться с массовым переходом пользователей на удаленный режим работы. Акции скорректировались от максимумов на 14%. Считаю снижение возможностью для формирования долгосрочных покупок. Диапазон таргетов аналитиков на 12 месяцев: $129-147, что на 5-19% выше текущей цены. Рыночная капитализация: $17 млрд", - отмечает Мамонтов. Check Point Software Technologies Ltd. относится к индустрии Software - Infrastructure. Предлагает 11 облачных модулей на своей платформе Falcon в рамках модели "программное обеспечение как услуга" на основе подписки. Предоставляет услуги по защите конечных точек, анализа угроз и отражения кибератак. Крупными клиентами являются: Sony, Amazon Web Service, Sega, Berkshre Bank, Swarovski. По мнению эксперта BCS Express, на данный момент акции компании перегреты. "Диапазон таргетов аналитиков на 12 месяцев: $150-155, что на 12-18% ниже текущей цены. Бумагам нужно скорректироваться, разрядить фундаментальные мультипликаторы, и после этого можно присмотреться к покупкам. Рыночная капитализация: $21 млрд", - подчеркивает Мамонтов. Zscaler Inc. занимается обеспечением облачной и интернет безопасности, контролирует активность пользователей в интернете, мобильных устройствах, а также антивирусными решениями. Zscaler предоставляет безопасный доступ к управляемым приложениям. "Последний квартальный отчет лучше ожиданий: выручка выросла на 52,3% по отношению к 2019 г. EPS выше прогноза на 75%. Из минусов Zscaler все еще генерирует отрицательную прибыль и, согласно прогнозам, компания останется убыточной в следующие три года. Как и у СrowdStrike, ожидается рост выручки в ближайшие годы, но локально акции перегреты. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $147, что на 20% ниже текущей цены. Рыночная капитализация: $24 млрд", - отмечает аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА-ПРОГНОЗ
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