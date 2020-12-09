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09 декабря 2020 года 16:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $134,35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $134,35" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $124,3, потенциальная доходность: 8,08%, стоп-приказ: $118,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, продуктовые новинки, представленные Apple в предновогодний период, должны положительно сказаться на настроениях инвесторов в отношении котировок компании, даже несмотря на тот факт, что об успешности продаж за столь короткий период судить довольно сложно", - пишут аналитики "Финама". Эксперты отмечают, что Apple Inc. представила во вторник AirPods Max - наушники нового поколения по цене $549. Также американская корпорация сообщила, что Apple Fitness+, фитнес-сервис по подписке стоимостью $10 в месяц, будет запущен 14 декабря. Согласно сообщению Apple, новые AirPods будут работать от батарейки до 20 часов, а поставки планируется начать в следующий вторник. Новая модель AirPods будут конкурировать с наушниками класса hi-end других фирм, такими как Noise Cancelling 700 от Bose, продающимися по $340 с праздничными скидками. Стоимость AirPods Max оказалась выше, чем стартовая цена флагманских продуктов Apple - iPhone и iPad. При этом техгигант сообщил, отмечают в "Финаме", что цены на базовые модели AirPods и AirPods Pro останутся прежними - $159 и $249 соответственно. "С технической точки зрения, акции Apple торгуются в среднесрочном сужающемся канале, пробивая его верхнюю границу. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе, при открытии позиции на 10,72% от портфеля, риск по нему составит 0,5%", - указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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