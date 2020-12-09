Котировки акций Магнита, возможно, повысятся к уровням 6000-6200 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "Магнита", возможно, повысятся к уровням 6000-6200 рублей в среднесрочной перспективе, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Акции "Магнита" в среду подскочили без видимых фундаментальных причин и поднялись выше 5000 руб., стремясь к максимуму с мая 2018 года (5348 руб.), констатирует эксперт инвестиционной компании.

"Резко возросшие объемы торгов на дневном графике говорят о том, что текущий рост может предвещать смену боковой тенденции и переход к более уверенному среднесрочному повышению при способности закрепиться выше 5025 руб. по итогам текущей недели, - пишет Кожухова. - При позитивном сценарии бумагам может открыться дорога к повышению вплоть до следующих среднесрочных сопротивлений - в район 6000-6200 руб."

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