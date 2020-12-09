"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 340 руб." с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 6,75%, стоп-приказ: 312 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"МТС" начала подключать автоматизированные устройства (датчики, системы видеонаблюдения и прочее промышленное оборудование) к интернету вещей с помощью eSim. Вставлять сим-карту в такие устройства не потребуется, подключить их можно дистанционно, загрузив абонентский профиль на встроенный при производстве модуль. eSim для интернета вещей обойдется в 250 рублей. Обслуживаться будет по одному из IoT-тарифов, которые уже предлагает оператор, - пишут эксперты "Финама". - Мы считаем, что "МТС", возможно, станет одним из основных бенефициаров зарождающегося рынка интернета вещей, который сможет вырасти в разы в ближайшие несколько лет по мере реализации систем 5G".

Также аналитики отмечают, что акции "МТС" торгуются в рамках восходящего тренда, который сейчас проходит на 318 рублей. "Целью восходящего движения выступает горизонтальный уровень сопротивления на 340 руб. При покупке на 19,6% от портфеля и выставлением стоп заявки на уровне 312 руб., риск на портфель составит 0,4%", - указывают эксперты "Финама".

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