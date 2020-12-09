Возможна некоторая стабилизация валютного курса после мощного импульса укрепления рубля - BCS Express

Возможна некоторая стабилизация курса USD/RUB после мощного импульса укрепления рубля, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Накануне курс USD/RUB начал разворачиваться из области технической поддержки 73-73,4 руб./1$. Поводов для нового девальвационного импульса пока не появлялось, но и причин для дальнейшего ускоренного укрепления рубля недостаточно. Нейтральный краткосрочный взгляд на валютную пару. На валютном рынке после мощного импульса укрепления рубля далее можем увидеть некоторую стабилизацию", - отмечает Карпунин.

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