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09 декабря 2020 года 12:37
Рост котировок акций Мосбиржи может быть ограничен уровнем 165-170 руб. за штуку - BCS Express
Рост котировок акций "Московской биржи" может быть ограничен уровнем 165-170 рублей за штуку в связи с локальной перекупленностью, говорится в комментарии BCS Express. Котировки акций "Московской биржи" на торгах в среду утром выросли на 3,2% (выше 164 рублей за штуку) и обновили исторические максимумы, констатируют эксперты. "С минимумов в середине ноября цена акции выросла на 25%. При этом никаких существенных просадок не наблюдалось. С начала года котировки прибавили 52%. Локально акции Мосбиржи выглядят перекупленными, и в диапазоне 165-170 рублей за штуку допускаем торможение восходящего тренда несмотря на общий положительный взгляд на бизнес компании", - пишут аналитики BCS Express. Эксперты отмечают, что "Мосбиржа" является бенефициаром роста торговой активности на российском рынке, а также частично воспринимается инвесторами в качестве защитного актива в эпоху пандемии. Дополнительно поддержку бумагам оказывает ожидаемая дивидендная доходность на уровне выше среднерыночной за счет роста финансовых показателей по итогам 2020 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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