Корпоративные рублевые евробонды могут стать привлекательными для нерезидентов - "Ренессанс Капитал"

Корпоративные рублевые евробонды могут стать привлекательными для нерезидентов как ставка на укрепление рубля при привлекательном уровне доходности, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала".

"РЖД на прошлой неделе разместили 7-летние рублевые еврооблигации на RUB 25 млрд с доходностью 6.6% По данным организаторов, более половины выпуска приобрели иностранные инвесторы. Мы полагаем, что корпоративные рублевые еврооблигации российских эмитентов могут стать привлекательным инструментом для нерезидентов как ставка на укрепление рубля при привлекательном уровне доходности. Дополнительный комфорт иностранным инвесторам несет то, что еврооблигации размещаются по английскому праву. Классические рублевые корпоративные облигации, размещенные по российскому праву, не пользуются популярностью у иностранных инвесторов", - отмечает аналитик инвесткомпании Мария Радченко.

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