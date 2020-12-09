Рубль в среду может предпринять очередную попытку протестировать уровень 73,00 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в среду может предпринять очередную попытку протестировать уровень 73,0 руб./$1, отмечается в комментарии "ЛОКО-Инвест".

Рубль по итогам вторника прибавил еще около 0,2%, в первой половине дня вплотную приближаясь к отметке 73,00 руб./$1. Несмотря на присутствие локального спроса на валюту, очередная волна укрепления ЕМ валют захватила и рубль, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Стоит признать, что пока основным драйвером выступает внешний фон и благоприятные уровни цен на нефть. Неугрожающими для рубля были и комментарии главы ЦБ по ставке в той части, что реальные ставки в РФ вряд ли уйдут в отрицательную область, что является плюсом в текущих глобальных условиях. В среду не исключаем еще одной попытки протестировать 73,00 руб./$1, но, в целом, диапазон 73,00-73,50 руб./$1 выглядит пока довольно сбалансированно, с нашей точки зрения", - полагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой.

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